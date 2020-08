Draghi pede que se invista nos jovens para lhes dar um futuro

O ex-presidente do BCE Mario Draghi pediu hoje à Europa que invista mais nos jovens, na educação e não apenas em subsídios, para lhes dar um futuro e promover o crescimento, numa altura de crise causada pela pandemia.

Nas crises "os subsídios que são distribuídos são uma primeira forma de proximidade da sociedade aos mais afetados (...), os subsídios servem para sobreviver, para reiniciar, mas os jovens precisam de mais", afirmou Draghi, antigo presidente do Banco Central Europeu (BCE), ao participar num evento em Rimini, Itália.

"Quando as subvenções acabarem vai permanecer a falta de qualificação profissional, o que pode sacrificar a sua liberdade de escolha e rendimentos futuros", acrescentou.

Para Draghi, "a educação é um setor essencial para o crescimento" e, por isso, defendeu que "a visão a longo prazo deve prevalecer sobre as ações imediatas".

O ex-presidente do BCE disse ainda que "a dívida criada pela pandemia não tem precedentes e deverá ser paga pelos jovens de hoje".

"É nosso deve garantir que terão todas as ferramentas para fazer isso, enquanto vivem em sociedades melhores do que as nossas", apontou, considerando que "privar um jovem do futuro é uma das formas mais graves de desigualdade".

Numa alusão à crise causada pela pandemia de covid-19, Draghi afirmou que surgiu numa altura e que a confiança estava "a consolidar-se e, com ela, a recuperação económica".

A pandemia "ameaça não apenas a economia, mas também o tecido da nossa sociedade tal como o conhecemos até agora, propaga a incerteza, penaliza o emprego, paralisa o consumo e o investimento", sublinhou o economista italiano.

"Mobilizaram-se todos os recursos disponíveis para proteger os trabalhadores e as empresas que compõem o tecido da nossa sociedade, evitou-se que a recessão se torne numa depressão prolongada. Mas as medidas que a emergência justificou não duram para sempre. Agora é o momento de escolher com sabedoria o futuro que queremos construir", afirmou.