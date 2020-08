ACIF oferece actividades náuticas no Porto Santo

A ACIF encontra-se a promover gratuitamente, actividades náuticas até domingo, 23 de Agosto, no Porto Santo.

Trata-se de uma parceria estabelecida entre Clube Naval do Funchal, Clube Naval do Porto Santo, Clube Naval do Seixal, empresas OWA - On Water Academy e Porto Santo Line, com vista ao desenvolvimento do projecto CAPITEN – Cluster Atlântico para a Inovação Tecnológica e Económica no Sector Náutico, para incutir o gosto pelo mar junto da população, em especial das camadas mais jovens, através de experiências náuticas.

A iniciativa arrancou ontem e prolonga-se até domingo, das 16h às 16h30, na praia do Cabeço, havendo a possibilidade de as pessoas experimentarem gratuitamente stand up paddle, surf, e kayak.

Estas experiências, monitorizadas pela empresa OWA, carecem de inscrição no barracão da praia.

A acção está integrada no projeto CAPITEN, financiado no âmbito do Programa Espaço Atlântico, cujo intuito é o desenvolvimento económico e a criação de emprego no sector náutico do Arco Atlântico.