Vukovic rescinde de mútuo acordo com o Marítimo

O médio sérvio Josip Vukovic está de saída do Marítimo, depois de ter acertado a rescisão do contrato com o presidente Carlos Pereira.

Não se conhecem, para já, outros pormenores em torno da saída, mas sabe-se que a desvinculação acontece por mútuo acordo.

Por diversas vezes se falou no interesse de outros clubes na contratação de Vukovic, situação que, no entanto, nunca se veio a confirmar. Todavia, o atleta já tinha demonstrado interesse em sair do Marítimo.

Saiba mais pormenores na edição de amanhã.