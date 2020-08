Ilhas Canárias impõem uso de máscara obrigatória na rua

O Governo das Canárias aprovou ontem um pacote de medidas para travar a propagação da Pandemia que está a afectar as ilhas, em especial a Gran Canária, e lançou um apelo à responsabilidade dos cidadãos, sobretudo dos jovens, no cumprimento das normas sanitárias.

A notícia é publicada hoje no Jornal Canarias7, salientando que fica proibido qualquer aglomeração que implique riscos para as pessoas.

Canarias impone la mascarilla obligatoria y prohíbe fumar al aire libre sin distancia Hoy entran en vigor más restricciones para atajar el avance del virus en las islas. Del ocio nocturno solo pueden abrir las terrazas

Ángel Víctor Torres, Presidente do Governo das Canárias, limitou a actividade nocturna e aprovou o alargamento do uso de máscaras aos espaços abertos, independentemente da distância de segurança, o encerramento de discotecas e locais de diversão nocturna, excepto esplanadas que terão capacidade limitada a 75%.

Além disso, a nova regra proíbe fumar em vias ou espaços públicos onde a distância física de 1,5 metros não pode ser mantida devido ao risco de contágio que a inalação de fumo pode acarretar.

As novas medidas foram publicadas esta sexta-feira, 14 de Agosto, no Jornal Oficial do Governo de Canárias - Boletín Oficial de Canarias N.º 164

Madeira implementou medida idêntica a 1 de Agosto

Recorde-se que, na Madeira, o uso obrigatório de máscara nos espaços públicos entrou em vigor a 1 de Agosto, como forma de prevenir a propagação da Covid-19.

Uso de máscara na rua é obrigatório a partir de hoje na Madeira O uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos na Madeira entrou em vigor às 00:00 horas de hoje, coincidindo com o início da prorrogação da situação de calamidade no arquipélago, até 31 de agosto.

A medida foi anunciada pelo Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, e motivou polémica, sobretudo no que diz respeito ao suporte legal e à proporcionalidade face à situação epidemiológica da região.

As excepções à regra recaem apenas nas crianças, em casos muito específicos relacionados com problemas de saúde e na prática de desporto.

Aumentam preocupações com o meio ambiente

O facto de alguns países estarem a obrigar ao uso de máscaras tem originado preocupações redobradas com o meio ambiente. O ministro do Ambiente e Acção Climática considera “fundamental” a não utilização de máscaras descartáveis, e diz que faz mais sentido do ponto de vista económico e ambiental a máscara reutilizável.