Uso obrigatório de máscara na Madeira divide constitucionalistas

<br>A propósito da decisão do Tribunal Constitucional, que considera que o confinamento obrigatório nos Açores é inconstitucional, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou que as decisões do Palácio Ratton “nos últimos anos têm sido decisões centralistas” e que algumas ainda “concebem as regiões autónomas como colónias”.