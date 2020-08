Incêndio em canavial no Campanário leva corporação em peso ao combate

Um incêndio esteve a consumir canavial na zona do Campanário e chegou a estar na proximidade das casas, mas entrou agora na fase de rescaldo. O alerta foi dado pouco depois das 6 horas da manhã tendo os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol enviado para o local cinco viaturas e 16 homens para combater o fogo. O fogo foi entretanto dominado. Permanecem no local nove elementos apoiados por dois carros pesados e outros dois ligeiros.

Segundo a corporação, trata-se de uma zona de canavial no sítio do Rodes. Fontes populares adiantam que lavrou próximo do João da Bola, uma zona de canas de grande volume, tendo também nas imediações casas.

O helicóptero não chegou a ser envolvido porque o fogo começou a ser combatido era ainda noite.