Iraque regista recorde com mais de 3.800 casos nas últimas 24 horas

O Ministério da Saúde do Iraque anunciou hoje 3.841 novos contágios de covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde desde o primeiro caso identificado em janeiro, num país que tem um sistema de saúde em grandes dificuldades.

Os novos casos elevam para 164.277 o número total no Iraque, em que se incluem 5.641 mortes e 117.208 curados, de acordo com os dados oficiais comunicados pelo ministério.

O Iraque é agora um dos países mais afetados no Médio Oriente pela pandemia, depois de ter sido inicialmente poupado, embora esteja muito atrás do vizinho Irão, que regista mais de 300.000 casos e cerca de 18.000 mortes.

No país, que até à década de 1980 se orgulhava de ter um dos melhores sistemas de saúde do Médio Oriente -- gratuito para todos --, os hospitais públicos tornaram-se num contraponto com equipamentos degradados, equipas precárias e edifícios delapidados.

O orçamento da Saúde não chega a 2% no Iraque, um país que tem das maiores reservas de petróleo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 749 mil mortos e infetou mais de 20,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.