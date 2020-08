Dois fogos no Campanário extintos

Além do incêndio noticiado ontem ao final do dia no Sítio da Partilha, que esteve a ser combatido pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, houve um outro fogo que também mobilizou os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava até ao Campanário, mais concretamente à Estrada do Traqual. Os dois fogos acabaram por ser extintos, o primeiro por volta da meia-noite, o segundo pelas 2 horas da manhã, não tendo a corporação ribeira-bravense sentido necessidade de deixar meios de prevenção.