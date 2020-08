Lito Vidigal foi esta quarta-feira apresentado como novo treinador do Marítimo. O treinador angolano regressou à Madeira e partilhou que tinha como objectivo pessoal e profissional o de comandar os destinos dos verde-rubros. Fique com os registo fotográficos, desde a chegada à apresentação oficial, do novo timoneiro do emblema insular.