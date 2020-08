União dos Sindicatos da Madeira protesta em frente à Quinta Vigia

A União dos Sindicatos da Madeira juntou-se, esta tarde de quarta-feira, em frente à Quinta Vigia, como forma de protesto contra a atribuição de subsídios a grandes empresas.

​Adolfo Freitas, dirigente do Sindicato da Hotelaria, desafiou, hoje, o Governo relativamente ao anúncio de atribuição de subsídios para os grandes grupos económicos e grandes empresas.

Relembrou a redução dos salários a que os trabalhares foram prejudicados e afirma que o mesmo não se passou com as grande empresas.

Em forma de protesto, a USAM entregou um "pacote sem fundo daquilo que tem sido o resultado".

O dirigente afirma ainda que "não​ há retoma económica enquanto houver redução dos salários".

Adolfo Freitas acrescentou: "Estamos a esgotar os nossos recursos financeiros no País sob pena de no futuro o governo estar a financiar as empresas para depois vir a colmatar com despedimentos nas empresas, porque não basta o governo vir dizer que as empresas que recebem subsídios não podem despedir."

Terminou com um desafio ao Governo "para que venha publicamente dizer, nas medidas que tem sido apontadas desde Março até agora, qual é o artigo na lei em que a entidade patronal, não é condenada por não cumprir".