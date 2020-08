PSD afirma que requalificação do Fanal valoriza Natureza e promove destino

O Grupo Parlamentar do PSD visitou, esta manhã, as obras de requalificação de várias zonas de lazer, promovidas pelo Governo Regional, nas serras do Fanal, nomeadamente no Curral Falso, Chão do Eixo e no próprio Fanal.

Estas intervenções representam melhorias significativas nas condições de acolhimento das pessoas que acedem às serras do Fanal, quer sejam turistas ou naturais da Região, proporcionando-lhes mais conforto, melhores condições para a confecção de refeições e de lazer, numa zona que constitui um dos espaços mais emblemáticos da floresta Laurissilva" disse o deputado Valter Correia.

"Esta requalificação, para além de proporcionar melhorias significativas nas condições de acolhimento aos visitantes, vem, também, diminuir os riscos de degradação ambiental no acesso àquele espaço florestal, quer ao nível da deposição e recolha dos lixos, mas sobretudo na mitigação dos riscos de incêndio, visto que, ao serem dotadas de lareiras para a realização de churrascos e de cozedura, irão permitir que sejam feitas em segurança" sustentou o social-democrata.

Valter Correia enalteceu "esta política do Governo Regional que está a ser implementada nas serras da Região, pois, para além de acautelar os riscos ambientais, constitui uma estratégia que contribui para a afirmação do destino turístico da Madeira".