Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira, 30 de Julho

- O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, visitam,pelas 10 horas, as obras que decorrem no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

- Decorre, pelas 11 horas, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no edifício sede da Câmara.

- A reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal decorre nas instalações da Associação OLHO.te, no Bairro da Nazaré, na freguesia de São Martinho, no âmbito das Presidências Abertas. As conclusões serão apresenatdas pelas 13 horas.

- O Grupo Parlamentar do PSD realiza uma reunião na Direcção Regional dos Assuntos Europeus. Serão prestadas declarações à comunicação social às 15h30.

- Pelas 20h30, far-se-á silêncio, no Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico, para cantar o Fado, em mais uma sessão do projecto 'Noites Musicais', a cargo de um grupo de músicos locais.