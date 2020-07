Saiba o que consta da agenda desta terça-feira, 21 de Julho

- Conferência dos Representantes dos Partidos, terá lugar pelas 10 horas, na Assembleia Legislativa Regional.

- "Conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS-M, pelas 10h30, na Praça do Mar.

- "Iniciativa Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde, pelas 10h30, junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus.

- Reunião da Comissão Permanente de Política Geral e Juventude, que terá lugar pelas 11 horas, na Assembleia Legislativa Regional.

- Reunião da 5ª Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, que terá lugar pelas 12 horas, na Assembleia Legislativa Regional.

- Grupo Parlamentar do PSD realiza conferência de imprensa, pelas 12 horas, junto à Sé do Funchal".

- Élvio Sousa é o porta-voz de uma iniciativa do JPP (via Skype), sobre inspecção automóvel, pelas 14h30.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16 horas, a Quinta da Moscadinha, na Camacha.

- ‘IX Encontro ‘Triângulo Estratégico: América Latina - Europa – África’, promovido pelo IPDAL - Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas, decorre, em formato ‘webinar’ (via Zoom), entre as 17 e 19 horas.