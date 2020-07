Saiba o que consta da agenda deste sábado, 25 de Julho

- O Secretário Regional de Turismo e Cultura preside, pelas 17 horas, à abertura da exposição de fotografia subaquática, do fotógrafo madeirense Miguel Pereira no Atlanticulture, Fórum Machico.

- O Marítimo joga este sábado, às 19 horas, no Funchal, o último jogo do campeonato frente ao Famalicão.

- Os militantes do Partido Socialista-Madeira são chamados hoje às urnas para eleger o novo presidente do Partido, a presidente e a Comissão Política do Departamento Regional das Mulheres Socialistas da Madeira e ainda os delegados ao XIX Congresso Regional. Paulo Cafôfo apresenta-se como único candidato à liderança do partido.

- O Qasbah, no Funchal, é palco, às 21h30, do concerto ‘JAM SESSIONS’ a cargo de Alexandre Andrade Jazz Trio..