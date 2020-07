Plano revolucionário na Madeira prevê investimento de 1,8 mil milhões

O Plano de Desenvolvimento chamado 'Madeira 2030, encomendado pelo Governo Regional, quer alterar o paradigma económico e social dos próximos anos, tornando a Região menos dependente do turismo e da construção civil.

A revelação é feita pelo vice-presidente do Executivo madeirense, Pedro Calado, que explica que o plano está delineado e será apresentado aos deputados em Setembro.

É este o assunto que manchete esta quarta-feira no DIÁRIO de Notícias da Madeira, no dia que começa a discussão do Orçamento Suplementar e que merece uma antevisão aprofundada nas páginas do nosso matutino.

Obra do novo hospital da Madeira com desenvolvimentos

"Construção em duas fases" é o título da chamada de capa que merece uma grande foto na primeira página, sobre o novo hospital da Madeira.

O DIÁRIO revela que a obra do novo hospital vai ser executada através de dois concursos, ao contrário do que estava inicialmente previsto.

Fissura política

"Investida de Albuquerque gerou abalo no Governo" é outra das chamadas de capa do DIÁRIO. Saiba que a saída da Invest Madeira da tutela de Rui Barreto, que acabou por não acontecer, motivou ameaça do CDS.

Pandemia veio agravar fragilidades antigas

Os participantes da 7.ª conferência ‘Pensar o Futuro’ exigem medidas permanentes de apoio às empresas. É esta a conclusão global da iniciativa que se realizou ontem e que o DIÁRIO resume na primeira página.

Pode ainda rever esta conferência em vídeo.

Ou pode ler os textos do liveblog 'Pensar o Futuro.

Siga aqui a sétima conferência "Pensar o Futuro" É preciso pensar o futuro do tecido empresarial madeirense. O desafio importante para a Região será debatido hoje, na sétima conferência ‘Pensar o Futuro’, uma iniciativa do DIÁRIO que pode seguir neste liveblog.

Mais apoios sociais

"‘Social Ajuda +’ canaliza 1,8 milhões para IPSS" é a quinta e última chamada da capa desta quarta-feira.

Tudo isto e muito mais poderá ler na edição impressa desta quarta-feira, também em formato e-paper.

Temos para si actualizações constantes no site dnoticias.pt, no facebook e todas as plataformas digitais. Mais notícias, também, para acompanhar na TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e fique em segurança.