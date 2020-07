Mais 631 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde regionais

Acrescenta o IASAÚDE que "os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 10.020, mais 45 chamadas nas últimas 24h00", acrescentando que "o total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1.752, com 158 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto".

Outra nota importante tem a haver com os testes para despiste de covid-19 realizados nestes cerca de 4 meses, que já totalizam quase 40 mil. "No que respeita ao total de testes à COVID-19 realizados na RAM, foram processadas 38.884 amostras (até ao fim do dia 24/07/2020)", realça a nota, número que representa mais 748 amostras face às anteriores 24 horas.

Dos testes realizados na "operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 12.295 colheitas para teste à COVID-19 realizadas no local (até às 16h00 do dia de hoje)", refere. Significa que em 24 horas foram feitas 782 colheitas a passageiros chegados à Região até meio da tarde deste sábado.