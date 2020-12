Quando a idade do espírito não é a mesma que a do corpo…

Passam os anos e o espelho reflecte uma imagem que não é bem aquela que esperamos ver, principalmente quando temos um espírito jovem, inconformado, talvez rebelde, preso num corpo que não resiste ao avançar do tempo e ao desgaste inevitável que surge sempre que sopramos mais uma vela e desejamos muitos anos de vida.

A Natureza renova-se e não há nada de errado em sentir que também precisa de uma renovação. Aliás, passamos a vida a fazer renovações, favorecendo muitas vezes outras pessoas, esquecendo que ali, em frente àquele espelho, está a pessoa mais importante da sua vida: você!

Seja por um capricho, por uma necessidade ou porque simplesmente entende que já é chegada a altura de se mimar a si própria, fique a saber que existem dezenas e dezenas de soluções para dar resposta àquilo que precisa. Mas, primeiro, convém falar com quem sabe e por vezes o “doutor” Google não responde a tudo. Ou melhor, o excesso de informação só contribui para baralhar ainda mais.

Foi a pensar em dar respostas mais completas e científicas que Luísa Correia decidiu abrandar a sua actividade na estética para estudar e tirar a licenciatura em Ciências Biológicas e da Saúde.

A madeirense com a sua enorme vontade de querer saber mais para além do óbvio, aprofundou os seus conhecimentos numa área que lhe permite entender o funcionamento do corpo humano, transformando-a numa expert capaz de analisar e identificar de forma minuciosa as soluções que determinada pessoa necessita para alterar, corrigir, tratar e melhorar em termos estéticos.

No seu gabinete, no número 28 da Rua da Queimada de Cima, Sala F do primeiro andar, entram diariamente dezenas de homens e de mulheres que ali procuram as respostas que tanto precisam para se sentirem bem, não só em termos físicos, como também psicológicos. E é com o seu olhar analítico associado a uma sensibilidade que a leva a ver a beleza de cada ser humano, que Luísa Correia recebe de braços abertos todos aqueles que recorrem aos seus serviços na área da estética avançada.

- Devo explicar que a área da estética teve uma evolução extraordinária ao longo dos anos, muito à conta da tecnologia e da investigação que continuam a ser realizadas em laboratórios de renome internacional. Ora, isto faz com que exista uma oferta variada no que diz respeito aos tratamentos e é a minha função explicar detalhadamente aos clientes não só as melhores soluções, como também o porquê dessas soluções.

E é com todo o profissionalismo que Luísa Correia faz as avaliações de cada solicitação, apontando as soluções mais indicadas para cada caso. Um empenho que, segundo a empresária, é essencial para ver os resultados positivos que tanto os clientes, como ela própria, procuram.

- A estética normal de há 20 anos focava-se apenas no embelezamento externo. Hoje em dia, as coisas são completamente diferentes e ainda bem que assim é, pois sou capaz de fazer um diagnóstico que de superficial não tem nada.

Para além da licenciatura em Ciências Biológicas e da Saúde e da pós-graduação em Medicina Legal, a empresária é também especialista em Electrologia e desde a década de 90 – altura em que tirou esta especialização – tem aplicado os seus conhecimentos em centenas e centenas de clientes que a procuram para a remoção dos pêlos inestéticos corporais.

- Durante muitos anos, tratei imensa gente. Tirei este curso intensivo para ser especialista na remoção do pêlo. Aprendi as suas diversas fases e a forma de eliminá-lo definitivamente. Isto para dizer que há aqui muito conhecimento que advém das formações que fiz questão de tirar para poder dar respostas adequadas a cada cliente. Não se trata de comprar um aparelhinho e já está. Nada disso!

É claro que o dinheiro é importante para a sobrevivência não só do negócio, como também para respeitar a justiça que existe entre prestar um serviço e ser devidamente compensada por isso.

No entanto, são igualmente importantes os sorrisos e as lágrimas de alegria no rosto de cada cliente quando os resultados alcançam ou superam as expectativas.

Para Luísa Correia, essas expressões e manifestações de felicidade plena são impagáveis, como foi o caso da Rosa Fernandes, cujo tratamento de rejuvenescimento facial – outra das áreas da especialidade de Luísa Correia - devolveu-lhe a alegria, a auto-confiança e o sorriso genuíno!

Luísa Correia - Centro de Estética Avançada

Telefone: 962 823 056

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/luisacorreiacea/