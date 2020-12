O primeiro prémio do sorteio de hoje da Lotaria Clássica Extraordinária do Fim de Ano, 53.ª extração de 2020, no valor de cinco milhões de euros, saiu ao 16.597, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de um milhão de euros, foi para o 36.746.

O terceiro prémio, de 500 mil euros, saiu ao 04.305.