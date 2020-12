América Latina e Caraíbas são a segunda região do mundo a ultrapassar as 500 mil mortes

A América Latina e as Caraíbas são a segunda região do mundo a ultrapassar as 500 mil mortes associadas à covid-19, 10 dias depois da Europa ter atingido este número.

De acordo com o último balanço, feito pela France-Presse (AFP), na terça-feira, às 22:00 de Lisboa, com informações fornecidas por várias autoridades sanitárias, os 29 países da região contabilizam 500.818 óbitos associados ao SARS-CoV-2, em 15.320.568 infeções contabilizadas.

A região da América Latina e as Caraíbas apenas é ultrapassada pela Europa, que registou 559.334 mortes. O 'velho continente' ultrapassou as 500 mil mortes em 17 de dezembro.

O Brasil e o México concentram mais de metade dos óbitos nesta região, com 192.681 (em mais de 7,5 milhões de infeções) e 122.855 mortes (em 1,4 milhões de casos), respetivamente.

O Peru é o país mais afetado proporcionalmente, com 114 óbitos por 100 mil habitantes, seguido pelo México (95 mortes por 100 mil habitantes), a Argentina (95), o Brasil (91) e o Panamá (90).

A região ultrapassou os 100 mil óbitos em 23 de junho e os 200 mil em 02 de agosto. Em 31 de outubro foi a primeira região do mundo a superar as 400 mil mortes.