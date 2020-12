Erling Haaland falha resto dos jogos do Dortmund em 2020 devido a lesão

O futebolista Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund, vai ficar afastado dos relvados durante um mês devido a uma lesão muscular, revelou hoje o emblema alemão.

De acordo com o treinador do Dortmund, o jogador norueguês, de 20 anos, vai desfalcar a equipa no resto do mês de dezembro, incluindo os restantes dois jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões, e só deverá voltar a atuar em janeiro.

"Acho que é resultado do excesso de jogos que têm sucedido em tempos da pandemia da covid-19", considerou o suíço Lucien Favre, em declarações à emissora Sky.

Esta temporada, Haaland leva 10 jogos em oito jogos na Bundesliga e é atualmente o melhor marcador da Liga dos Campeões, com seis.

O avançado, que na terça-feira tinha treinado sem limitações, é baixa de última hora para a receção de hoje à Lázio e vai falhar igualmente o jogo em São Petersburgo, com o Zenit, das duas últimas jornadas do Grupo F da 'Champions'.