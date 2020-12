Seferovic e João Ferreira com testes positivos no Benfica

O defesa João Ferreira e o avançado Haris Seferovic tiveram resultados positivos ao novo coronavírus, subindo para cinco o número de casos no plantel de futebol do Benfica no espaço de uma semana.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foram detetados dois casos positivos nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados no futebol profissional. O defesa-direito João Ferreira e o avançado Haris Seferovic testaram positivo ao novo coronavírus", informou hoje o clube.

Na última semana, na véspera de defrontar o FC Porto na supertaça em Aveiro, o Benfica informou que o jogador Pizzi e o diretor-geral Tiago Pinto tinham tido testes positivos, e já no sábado comunicou mais dois casos: os jogadores Jardel e Gonçalo Ramos.

Os 'encarnados' passam assim a ter estes cincos jogadores indisponíveis devido ao novo coronavírus para o jogo de terça-feira com o Portimonense, da 11.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio da Luz, que se juntam aos lesionados André Almeida e Gabriel.

Outros jogadores do plantel, entretanto recuperados, já testaram positivo ao vírus, casos do guarda-redes Mile Svilar, do médio David Tavares, posteriormente emprestado ao Moreirense, do avançado Darwin Nuñez e do médio Julian Weigl.

O Benfica recebe na terça-feira, a partir das 18:00, o Portimonense, no último jogo do ano. Na jornada seguinte, as 'águias' visitam o Santa Clara, em encontro a realizar no domingo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.765.049 mortos resultantes de mais de 80,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.677 pessoas dos 396.666 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.