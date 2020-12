CMVM alerta para 'site' fraudulento associado à Caixa Económica Montepio Geral

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje para a existência de uma entidade com um 'site' fraudulento indevidamente associado à Caixa Económica Montepio Geral, que, ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação com o intermediário financeiro.

"A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta para o facto de a entidade que atua através do website https://market.net24-secure.com e os endereços de email associados ao mesmo, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] e [email protected] estar a utilizar indevidamente elementos identificativos do intermediário financeiro registado junto da CMVM, Caixa Económica Montepio Geral, S.A.", lê-se no aviso da CMVM.

A CMVM esclareceu, ainda, que, "ao contrário do divulgado", aquela entidade "não tem qualquer relação" com a Caixa Económica Montepio Geral, que não é objeto da comunicação nem visado pela mesma.

"A entidade que atua através do website https://market.net24-secure.com não está autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal", avisou a CMVM.

O regulador do mercado de valores advertiu, também, que a referida entidade "não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira" e lembrou que é possível consultar a lista de entidades autorizadas na sua página da internet.