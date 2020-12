Vereda do Areeiro encerrada devido a derrocada

Uma derrocada na vereda que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, que impede a passagem, levou ao encerramento do percurso pedestre recomendado ' PR 1 - Vereda do Areeiro'.

A informação divulgada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), entidade gestora deste percurso, aponta "questões de segurança" para impedir a circulação de caminheiros ao longo deste que é um dos trilhos mais procurados da Madeira.

Esta vereda foi construída nos anos 60 do século passado para permitir que o então Presidente da República, Almirante Américo Tomás, pudesse visitar o Pico Ruivo, o ponto mais alto da Madeira. O trilho entretanto construído tinha passagem pelo Pico das Torres, que está intransitável há vários anos. Dada a sua dificuldade, optou-se por criar uma alternativa, com recurso a vários túneis, pelo lado Oeste.

Em 2012, uma grande derrocada na parte final deste percurso veio impossibilitar ambas as veredas, pelo que, só em 2013, com a criação de uma alternativa, no prolongamento da chamada 'Vereda dos Cantos', no vale do Curral das Freiras, foi possível reabrir o percurso aos amantes das caminhadas.

Desde então, tem sido esta a forma de chegar do Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, trilho que agora volta a ficar temporariamente intransitável.