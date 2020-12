Boas ideias e líderes, precisam-se!

Seja no passado, presente ou até mesmo num hipotético futuro que ainda está por vir, seja nas áreas ou domínios da Política, Economia, Filosofia, História, Arte… mas também na Ciência e Técnica ou até mesmo na Publicidade, uma boa e original ideia é sinónimo de poder, uma potencia/força que revoluciona/transforma o mundo, mas que também o ameaça e destrói e que até nos dispõe a possibilidade de existir “fora” dele, a cerca de 400 quilómetros acima da superfície terrestre, a uma velocidade de 28 mil quilómetros por hora, perfazendo cerca de 16 voltas ao planeta todos os dias, sob temperaturas extremas, entre 130° C e -130° C.

Fernando Pessoa escreve que “as ideias são prodigiosas”; elas são a fonte e a força do progresso, aquilo que põe em marcha os acontecimentos. São geradoras de oportunidades, mas as boas, ‘grandes’, novas, originais, simples e inspiradoras ideias só estão ao alcance de espíritos livres e simultaneamente complexos, isto é, de autênticos génios. Por outras palavras, as ideias têm toda a importância – foram (e são ainda) causadoras de espanto, de pensamentos e interrogações que “ficaram de pé” –, num mundo cada vez mais dessacralizado, mercantilizado, tecnologizado e hoje em nova crise global (sanitária, económica, social, ambiental/climática, mas também no modelo da democracia liberal), contudo, onde as doutas palavras do pedagogo, filósofo e ensaísta espanhol, Miguel de Unamuno, “andam as almas e as ideias procurando-se umas às outras”, são talvez a fórmula certa, inalterável e ininterrupta.

De facto, mesmo os vestígios mais antigos das primeiras civilizações humanas testemunham que tudo nasce/brota das ideias. Elas são o princípio, a origem dos factos (base/alicerce ou fundamento), ‘as raízes’ de toda a criação humana e de um processo de modificação/evolução operado naquela que é a nossa “casa comum”, agora ameaçada pela avassaladora destruição que lhe estamos a causar e que alguns persistem em querer ignorar, tal como ignoram o futuro pelo qual são evidentemente responsáveis.

Só alguém com a inteligência superior de Platão – e com uma experiência de vida entusiasmante, mas traumatizante na política – poderia fazer da(s) Ideia(s) uma ampla, densa e relevante aplicação, refiro-me, claro, à sua Teoria das Formas (e não tanto Teoria das Ideias, como é mais vulgarmente conhecida). Para este eminente filósofo da antiguidade grega, as ideias não são criação da nossa mente, não são o resultado ou produto de um processo mental, não são abstrações de um sujeito que pensa, mas antes “entes”/seres reais, são a essência subsistente, entes que têm realidade própria e que estão subordinados à Ideia Suprema – a Ideia de Bem – independentemente de haver alguém que pense, imagine ou ficcione as ideai (“formas”). Ao contrário do ‘nosso’ mundo que é regido pela impermanência, evanescência e relatividade de todas as coisas, para Platão, o Mundo das Ideias é o mundo real – a única realidade –, incorpóreo, absoluto, mas também incorruptível.

Ora, mais de 2500 anos depois, o desenvolvimento histórico, as variadas peripécias, enfim, todas as vicissitudes pelas quais o criativo conceito de Ideia(s) passou e que naturalmente estão longe do fim – e o seu uso é agora múltiplo e inteiramente contrário ao proposto por Platão, pois vai desde um “modelo” ou projeto, passando por imagem, opinião, inspiração, visão, paradigma, representação mental/intelectual… –, as (boas) ideias continuam a ter supremacia e a dar origem a factos, mas rareiam.

Na atual conjuntura económica, política e social que Portugal e o mundo atravessam, se há ente de que carecemos são boas e novas ideias, aquelas que catalisam/movem a energia de um povo para o fazer crescer com a confiança (e segurança) necessária(s) e assim realizarmos a mudança que é indispensável operar. As boas ideias continuam a fazer a diferença e nós precisamos – sobretudo na política – de mais e melhores ideias, para respondermos à(s) crise(s) do presente e preparar e acelerar o futuro!

Para quem estima a memória, recordo que no final do mês de maio, quando o primeiro-ministro, António Costa, considerou fundamental que o país tinha de dispor de uma “visão estratégica” (ideia), com um horizonte duradouro, que fosse um “guia orientador das políticas públicas e um quadro inspirador dos agentes económicos, da comunidade científica, do setor social e da cidadania”, para recuperar e preparar o país para o pós-pandemia Covid-19, e convidou o cidadão, professor, gestor e poeta, António Costa Silva, para a sua composição, esse mesmo primeiro-ministro atestou, inequívoca e com infelicidade, que quem lidera o poder executivo em Portugal já não tem ideia(s), já não dispõe de uma bússola, um (qualquer) rumo/projeto para o país. Mais: passados 5 meses da apresentação pública dessa “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal – 2020-2030” (21 de julho), os portugueses continuam à espera da implementação dessa ideia concebida por António Costa Silva, dessa orientação para uma nação (e governação) que há muito tempo anda à deriva – descurada por muitos dos atuais e anteriores atores políticos – mas, e porque não temos, no presente, genuínos líderes em Portugal tal como no frágil contexto democrático europeu (e até mundial), António Costa Silva, não se extasiando/iludindo com o poder político ou com o palco mediático (publicamente até já manifestou um “grau de esperança baixo” relativamente à implementação do seu plano), soube responder ao desafio e deu o seu contributo! De acordo com as suas próprias palavras, proferidas numa recente entrevista a um órgão de comunicação audiovisual, o principal problema do país está nas competências institucionais, na qualidade das lideranças – melhor, na falta delas – no calculismo/tacticismo, egoísmo e pragmatismo de uma geração de políticos que governa em função de ciclos eleitorais e só pensa na próxima eleição e não na próxima geração, que decide no imediato para solucionar o aqui e agora, mas que esquece as preocupações do amanhã e as gerações vindouras.

Em suma, é a fragilidade das lideranças atuais (sem grande memória, habilidade, visão estratégica… e que até permitem a emergência de novos populismos ‘ultra’ nacionalistas) e a ausência de uma ideia/projeto agregador(a) que mobilize os cidadãos, que não nos permitem – diante do momento dramático que mais uma vez vivenciamos e das reformas estruturais que inadiavelmente necessitamos – olhar (e enfrentar) o futuro com grande esperança. Numa expressão concisa: boas ideias e líderes (inspiradores, transformadores, carismáticos e visionários), precisam-se!

