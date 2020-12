39 escolas do Funchal receberam a bandeira verde

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Idalina Perestrelo, que tem a seu cargo o pelouro do Ambiente, e a vereadora com o pelouro da Educação, Madalena Nunes, entregaram, esta manhã, na Sala da Assembleia Municipal, as bandeiras verdes do programa Eco-Escolas a 39 estabelecimentos de ensino do concelho, relativas ao ano lectivo 2019/2020.

Idalina Perestrelo reconheceu, na ocasião, que “é importante que todos nós tenhamos a consciência dos problemas ambientais que estamos a enfrentar, e as escolas através das suas iniciativas de educação ambiental, são o lugar ideal para introduzirmos esta preocupação e apelar à mudança urgente de hábitos. São com as pequenas atitudes do dia-a-dia, que depois tornam-se grandes, que vamos conseguir fazer a diferença e auxiliar o nosso planeta.”

O programa Eco Escolas é vocacionado para a Educação Ambiental e para a Cidadania e tem como grande objectivo encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos estabelecimentos de Ensino, em benefício do Ambiente. Anualmente, o Município colabora com as escolas na implementação do referido programa, através da promoção de atividades de educação ambiental e visitas de estudo, entre outras.

A autarca agradeceu, por fim, todo o empenho e trabalho realizado pelas escolas em prol das problemáticas do ambiente, políticas essas que “estão alinhadas com aquele que é o foco do Município do Funchal em ter uma cidade mais sustentável e amiga do ambiente.”