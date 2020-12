'Quinta Splendida' é o primeiro hotel fora do Funchal a receber certificado ‘Madeira Safe to Discover’

Eduardo Jesus entregou esta quarta-feira o certificado ‘Madeira Safe to Discover’ ao hotel ‘Quinta Splendida’, no Caniço, aquela que é a primeira unidade hoteleira a receber este dístico fora do concelho do Funchal.

Na visita ao hotel que se destaca por estar implantado por entre um jardim botânico, o secretário regional do Turismo e Cultura abordou o momento actual do sector e começou por referir que "temos de encontrar em cada dificuldade uma oportunidade", enquadrando posteriormente "o engenho de procurar dar a volta a esta grande ameaça que foi colocada sobre nós".

A resposta foi imediata, rápida e envolvente, porque este é um sector maduro. É um sector que está nesta actividade há mais de 200 anos e que conhece altos e baixos. Que conhece as dificuldades que a história nos vai trazendo. Este foi um activo colocado à prova desde a primeira hora. A Madeira foi a primeira Região do país a dispor de um manual de boas práticas para lidar com estes riscos e construiu com a participação de todo o sector. Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

O governante destacou ainda que o Governo Regional "resolveu partir para esta lógica da certificação" porque acredita "claramente que, como posicionamento de destino seguro, é um activo na nossa comunicação para a percepção de quem nos procura e para nos diferenciarmos dos outros". Por isso, "o que interessa é ganhar essa distância, não por sermos melhores ou piores que os outros, mas por sermos todos diferentes".

Eduardo Jesus destacou por isso a "valia botânica" da Quinta Splendida "que os deixa confortavelmente no mercado, pelo carácter distinto". Um factor de "valorização" que confere ao concelho de Santa Cruz uma vantagem no momento de reservar a estadia.

"É importante que produtos como este possam surgir de forma descentralizada. Houve uma tendência de concentrar muita oferta turística no Funchal, ao longo da Estrada Monumental, e este projecto prova exactamente o contrário", ou seja, "criou a sua própria centralidade", destacou o responsável pelo Turismo, na Madeira.

O hotel abriu em 1993 e dispõe de 139 unidades alojamento e 280 camas. Combina um conceito de experiência de férias aliado a um estilo de vida que alia a natureza com arte e lazer.