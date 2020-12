Aproveite a campanha de Natal da Gestlíder Papelaria & Decoração!

A Gestlíder Papelaria & Decoração, Lda., acaba de lançar a Campanha de Natal, onde é possível usufruir de 15% de desconto em todos os artigos de decoração e brinquedos, inclusive nos artigos da nova coleção.

A partir de 4 de Dezembro, o Natal ganha outra vida!

Todos os artigos encontram-se também disponíveis na nossa loja online e para os residentes no Funchal, as entregas são gratuitas. A magia do Natal está mesmo à distância de um clique!

Visite-nos em www.gestlider.com.



Aproveite a nossa Campanha de Natal em vigor até 31 de Dezembro de 2020.



Relembramos que, assim como já tem acontecido em anos anteriores, no mês de Dezembro realizamos um Worshop de Arranjos Florais de Natal. O workshop irá decorrer no dia 11, entre as 10h e as 13h, no nosso ateliê de artes decorativas. O Workshop é gratuito, sendo que o material a utilizar deverá ser adquirido na nossa loja. Naturalmente, a lotação está limitada segundo as normas em vigor, relativas ao Covid-19.



Para mais informações, não hesite em contactar:

Telefone: 291 233 334/6

E-mail: [email protected]

Loja Online: www.gestlider.com

Redes Sociais: @gestlider.papelaria

Loja Física: Caminho do Cemitério de Santo António nº23, 9020-076 -

Funchal