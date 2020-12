Sara Cerdas pede à Comissão Europeia fundos para a renovação da frota do peixe-espada

A eurodeputada Sara Cerdas endereçou esta manhã uma pergunta à Comissão Europeia sobre o apoio para a renovação da frota do peixe-espada preto na Região Autónoma da Madeira.

Na missiva dirigida a Bruxelas, a eurodeputada alerta que “os armadores destes barcos infelizmente não dispõem de meios financeiros suficientes para empreenderem uma modernização efectiva deste segmento da frota, com novas e adequadas embarcações” e que “a renovação deste tipo de embarcações iria possibilitar melhores condições de segurança e de performance".

A madeirense salienta ainda que a dita renovação iria igualmente "permitir uma modernização das embarcações, contribuindo para uma maior sustentabilidade ambiental”.

Neste sentido, Sara Cerdas apela à necessidade de se reintroduzir o apoio à renovação da frota do peixe-espada preto no âmbito do próximo orçamento comunitário, questionando se “a Comissão Europeia pondera a reintrodução do apoio à renovação da frota do peixe-espada preto no âmbito das alocações do Quadro Financeiro Plurianual 21-27”.