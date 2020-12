Coreia do Sul regista 22 mortes e 1.014 casos em 24 horas

A Coreia do Sul registou 22 mortes causadas pela covid-19 e 1.014 casos, nas últimas 24 horas, anunciou hoje a agência de prevenção e controlo de doenças sul-coreana.

Pelo segundo dia consecutivo, as autoridades sanitárias do país identificaram mais de mil novas infeções, aumentando os receios de que os contágios com o novo coronavírus SARS-CoV-2 estejam a ficar descontrolados na área metropolitana da capital.

Desde o início da pandemia, o número de óbitos é de 634 e o número de casos é agora de 46.453 no país. Dos 12.209 doentes ativos, 242 encontram-se em estado grave ou crítico.

Quase 800 dos 1.014 novos casos foram identificados na área metropolitana de Seul, o que levou os responsáveis sanitários a alertar para uma possibilidade incapacidade de resposta dos hospitais.

Os casos estão a aumentar há 40 dias consecutivos, com números de três dígitos.

O novo surto surgiu depois de meses de cansaço da pandemia, condescendência e esforços governamentais para reavivar uma economia em quebra.

O Governo está agora a considerar aumentar as restrições de distanciamento social para níveis máximos, podendo incluir proibições para reuniões de mais de dez pessoas, encerramento de dezenas de milhares de negócios considerados não-essenciais e exigências às empresas para manterem mais funcionários em teletrabalho.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.636.687 mortos resultantes de mais de 73,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.815 pessoas dos 358.296 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.