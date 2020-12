10 anos mais nova? Livre-se das rugas!

Raquel está na casa dos 40 anos. A vida agitada e a impaciência para escolher a dedo os últimos cremes do mercado, fizeram com que entrasse numa espécie de bola de neve em relação à sua aparência que reconhece que era desleixada. Um dia olhou-se demoradamente ao espelho e percebeu que os seus olhos já não tinham o mesmo brilho de outrora. A pele do seu rosto estava baça, sem brilho, sendo talvez por isso que costumava ouvir, vezes sem conta, que andava com um aspecto exausto. Gasto…

De vez em quando, Raquel fazia compras compulsivas, varrendo as prateleiras dos supermercados à procura de um qualquer milagre metido num boião, mas os resultados não apareciam e a paciência acabava por se esgotar ao fim de duas ou três semanas.

Ciente de que o rosto é, sem sombra de dúvida, a nossa melhor montra, decidiu que já estava na altura de deixar de aparentar os 50 e tal anos que costumavam atribuir-lhe sempre que tentavam adivinhar a sua idade.

- Conheci a Dr.ª Luísa Correia através de uma amiga que após umas três ou quatro sessões, ficou com uma pele incrível! Decidi que já estava na altura de fazer alguma coisa por mim.

O sorriso de Raquel confirma a felicidade que sente ao falar dos resultados que, segundo diz, superaram as suas expectativas.

- O processo é muito simples: marquei uma consulta e no dia e na hora agendados, a Dr.ª Luísa fez-me uma avaliação muito detalhada sobre o estado da minha pele, o que podia fazer por mim, que tipo de tratamento era mais adequado à minha situação e os valores previstos que, diga-se de passagem, são bastante acessíveis.

Na sua agenda super preenchida, Raquel conseguiu encaixar as quatro sessões de tratamentos necessárias para mudar por completo a sua auto-estima e o seu visual. No Luísa Correia Centro de Estética, cada caso é um caso e o de Raquel não fugiu à regra. Todos os clientes – mulheres e homens – entram no gabinete de Luísa para uma avaliação pormenorizada e com as soluções nas mãos.

- Sentia-me em baixo sempre que olhava para o espelho. Comecei a ter sérias dúvidas sobre se continuaria a ser atraente aos olhos do meu companheiro. A minha auto-estima baixou para níveis assustadores, até que essa minha amiga falou-me e mostrou-me os seus resultados e eu não hesitei em procurar ajuda! Lembro-me que passado um mês e meio, mais ou menos, estava a jantar com o meu companheiro e ele insistia que eu tinha alguma coisa de diferente. Que parecia mais nova, mais saudável. Fiquei muito feliz e acabei por lhe dizer que tinha decidido mudar a cara, ou melhor, livrar-me das rugas e da papada flácida que tornava o meu rosto pesado.

O testemunho de Raquel junta-se ao de tantas outras mulheres e homens que Luísa Correia tem ajudado ao longo da sua carreira na área da Estética Avançada. O seu consultório, na Rua da Queimada de Cima, é frequentado por pessoas de todas as idades que procuram respostas para os mais variados problemas e para todos eles, Luísa Correia faz o seu diagnóstico de forma minuciosa.

A exemplo da Raquel, o rejuvenescimento facial foi o tratamento que devolveu o sorriso a Rosa Fernandes, uma das mais queridas clientes de Luísa Correia, cujos resultados são tão evidentes que faz questão de partilhar com todos o antes e o depois do seu rosto.

O Centro de Estética Avançada situa-se na Rua da Queimada de Cima, no Funchal, na sala F do número 28. Ali, encontra uma dedicada licenciada em Ciências Biológicas e da Saúde com décadas de experiência e com a formação necessária para aconselhar, analisar e ajudar a resolver a sua situação.

São vários os tratamentos aos dispor, sendo certo que cada caso é único e nada melhor do que pedir uma análise numa primeira consulta.

Rugas, falta de luminosidade, bolsas e olheiras, pele sensível, acne, flacidez, estrias, cicatrizes, celulite, gordura localizada, pêlos inestéticos, são algumas das situações mais comuns que Luísa Correia é especialista em tratar, sempre com a preocupação de alcançar os resultados desejados.

- Quando falamos em estética, estamos obviamente a lidar não só com a aparência, como também com o lado emocional de cada pessoa que nos procura. Por isso, há que ter a sensibilidade necessária para indicar o melhor a cada paciente para que obtenha o resultado desejado!

Luísa Correia - Centro de Estética Avançada

Rua da Queimada de Cima, nº 28, 1º andar, Sala F, Funchal

Telefone: 962 823 056

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/luisacorreiacea/