Forum Giveaway: As suas compras de Natal nunca deram tantas vantagens!

De 9 a 22 de Novembro, os dias incríveis Forum Giveaway estão de volta ao Forum Madeira!

Receba 5€ por cada 40€ em compras de segunda a quinta-feira. Desconte nas suas lojas de sexta-feira a domingo.

Como funciona a campanha?

Troque as suas facturas por vouchers até:

• 12 de Novembro, para compras realizadas de 9 a 12 de Novembro

• 19 de Novembro, para compras realizadas de 16 a 19 de Novembro

Poderá acumular facturas de todas as lojas do Forum Madeira para receber vouchers de 5€. As facturas podem ser de qualquer valor, desde que, acumuladas, totalizem um mínimo de 40€.

Acumule vouchers de 5€ por cada 40€:

Entre segunda e quinta-feira:

• 1ª semana: 9, 10, 11 e 12 de Novembro

• 2ª semana: 16, 17, 18 e 19 de Novembro

Desconte os seus vouchers de 5€:

De sexta-feira a domingo:

• 1ª semana: 13, 14 e 15 de Novembro

• 2ª semana: 20, 21 e 22 de Novembro

A campanha Forum Giveaway do Forum Madeira não dispensa a consulta do Regulamento, disponível em forummadeira.com ou na página de Facebook do centro comercial.