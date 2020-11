“Eu sei que a ciência vai vencer este vírus”

O gestor hoteleiro António Trindade pede resiliência para enfrentar a crise pandémica, convencido que “a ciência vai vencer o vírus”.

“Acredito na ciência” declarou o CEO do Grupo Porto Bay, que juntamente com o viajante e escritor, Gonçalo Cadilhe, participou na sétima palestra do Madeira 7 Talks, que afinal não é a última – Romilda Costa e António Barroso Cruz protagonizam o último ‘encontro a dois’.

Na opinião do hoteleiro “vai depender tudo da nossa capacidade de resiliência” para de imediato concretizar: “Eu sei que a ciência vai vencer o vírus”, disse. António Trindade só espera que “muito em breve” seja encontrada a solução que permita o regresso ao normal.

Por seu turno, Gonçalo Cadilhe, sobrinho de Miguel Cadilhe, antigo ministro das Finanças, falou das suas experiências vividas desde muito novo, altura em que começou a sair de casa de mochila às costas e da descoberta da sua aptidão para a escrita, que aliou ao estilo de vida que o preenchia à utilidade das experiências das viagens que fazia. Colaborador da revista ‘Surf Portugal’, admitiu ter pena de não ter (ainda) podido experimentar as ondas da Madeira.