Canárias prepara protocolo para estudantes e residentes que vivem no exterior

A notícia é avançada pela Agência EFE e reproduzida por vários órgãos de comunicação social espanhóis. As Ilhas Canárias estão a elaborar um protocolo sanitário dirigido aos estudantes canários e a outros que residem fora do arquipélago, documento que está a ser ultimado de forma a precaver a onda de contágios que se poderá espoletar na época natalícia.

O protocolo tem por objectivo salvaguardar a segurança sanitária, tanto a quem regressa de locais com maior incidência do vírus, como a quem se encontra nas ilhas, explicou o presidente Ángel Víctor Torres, que não quis adiantar sua conclusão.

Ainda assim, Víctor Torres lembrou que há uma semana o Governo das Canárias aprovou um decreto-lei que visa dar mais segurança sanitária aos turistas que chegam às ilhas e aos residentes no arquipélago.

Sobre a possibilidade de tomar medidas mais drásticas face ao aumento de contágios, o presidente das Ilhas Canárias disse que já as tomou, no dia 13 de Agosto, com o encerramento da vida nocturna e a limitação de grupos até 10 pessoas.