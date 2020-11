Capitania do Funchal recomenda que embarcações permaneçam nos portos

A Capitania do Porto do Funchal informa que o IPMA emitiu um aviso de sinal 6 relativo ao mau tempo, pelo que recomenda os proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo.

O vento deverá soprar entre 51 e 62 km/h, de qualquer direcção.

Vento: N/NW bonançoso moderado, aumentando gradualmente para fresco a muito fresco, e para muito fresco a forte a partir do início da manhã.

Visibilidade: boa a moderada, temporariamente moderada a fraca até início da manhã.

Ondulação Costa Norte ondas NW 1,5 a 2,5 m, aumentando gradualmente para 4 a 5 m.

Ondulação: Costa Sul: ondas SW inferiores a 1 m, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 m.