Acidente fere uma mulher em São Martinho

Um acidente envolvendo duas viaturas, na via rápida, na zona de São Martinho, deixou, pelo menos, uma mulher ferida.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local com uma ambulância, que prestou socorro à vítima de 45 anos. A senhora, que esteve envolvida nesse acidente numa das saídas da via rápida, queixava-se de dores na zona cervical.

A mulher foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e a PSP tomou conta da ocorrência.