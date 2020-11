Quinta do Revoredo recebe 'Imagens e Memória do Concelho de Santa Cruz'

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, presidiu ontem (dia 21 de Novembro) à abertura da exposição 'Imagens e Memória do Concelho de Santa Cruz', na Casa da Cultura de Santa Cruz – Quinta do Revoredo.

'Imagens e Memória do Concelho de Santa Cruz' conta com a curadoria da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira, sendo um projecto integrado no programa das comemorações dos 600 anos.

"Esta é uma forma de levar a cada concelho memórias de outros tempos, que são registadas em fotografia e que em muitos casos são dos finais do século XIX e que, atravessando todo este período, permite uma leitura às pessoas e uma identidade com os locais, os hábitos, os costumes e as tradições, a paisagem, as acessibilidades, o mar ou a montanha, os caminhos reais ou as estradas quando começaram a ser construídas... Toda aqui uma história que é riquíssima e que, naturalmente, faz uma ponte entre o passado e o presente através da memória".

Depois da Calheta, Câmara de Lobos, São Vicente e Machico terem recebido as exposições fotográficas alusivas aos concelhos e respectivas freguesias, o mês de Novembro contempla então o município santa-cruzense.

Nesta mostra são apresentadas 173 fotografias e gravuras das cinco freguesias do concelho, com datas que vão de inícios do século XIX (gravuras) até 1987. Predominam as panorâmicas dos antigos núcleos urbanos e da paisagem rural bem como apontamentos arquitetónicos das igrejas, capelas e dos seus recheios.

Destacam-se nesta selecção as escavações arqueológicas efectuadas por António Aragão em 1961 – as primeiras realizadas na Madeira –, que puseram a descoberto os restos soterrados do convento de Nossa Senhora da Piedade, erguido no local onde, no mesmo ano, foram iniciadas as obras de construção do aeroporto de Santa Catarina.

As imagens exibidas integram a colecção fotográfica do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM) e o acervo do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, em depósito no ABM. Os conteúdos da exposição são da autoria de Jorge Valdemar Guerra, o grafismo de Leonardo Vasconcelos e as traduções de textos da responsabilidade de Liliana Pestana e Cefyn Embling-Evans.

Eduardo Jesus, adianta ainda que a Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira pretende dar sequência a este projecto através da "publicação em formato de livro destas mesmas imagens de cada um dos concelhos". "O livro alusivo à Calheta já foi lançado, seguindo-se agora o de Machico, antes deste que decorre em Santa Cruz", acrescenta o governante.