Ronaldo marca dois antes do intervalo e iguala Ibrahimovic no topo dos goleadores da Serie A

Ainda está no intervalo o encontro entre Juventus e Cagliari alusivo à 8.ª jornada da Liga Italiana, mas a Vecchia Signora recolheu aos balneários a vencer por 2-0, com ambos os golos a serem apontados por Cristiano Ronaldo.

CRISTIANO RONALDO GOLAÇO! pic.twitter.com/i5HFB3TKA5 — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) November 21, 2020

O 'astro' madeirense marcou pela última vez no particular da selecção nacional contra a Andorra e ficou dois jogos sem balançar as redes, frente a França e Croácia, respectivamente.

ELE DE NOVO! SEGUNDO GOL DE CRISTIANO RONALDO NO JOGO DE HOJE!pic.twitter.com/w36D7O05Cx — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) November 21, 2020

De regresso a Itália, o avançado dos 'bianconeri' marcou dois golos em 45 minutos e já igualou o sueco Zlatan Ibrahimovic no topo dos melhores marcadores da Serie A, com oito golos anotados. Ainda assim, o ponta-de-lança do AC Milan ainda vai jogar esta jornada, amanhã, frente ao Nápoles.