Calheta apoia 12 famílias com materiais, mas tem 29 em lista de espera

Maria, Sónia e Francisco fazem parte do lote de uma dúzia de famílias que esta manhã recebeu apoio em materiais de construção que a Câmara Municipal da Calheta disponibiliza no montante até 5 mil euros.

Apesar deste esforço que a autarquia vai fazer dispensando do seu orçamento cerca de “185 mil euros”, durante a entrega dos primeiros apoios, o presidente da edilidade, Carlos Teles, disse que em “lista de espera estão 29” agregados a aguardar idêntico auxílio, referindo que os serviços estão a agilizar procedimentos para que até final do ano alguns destes munícipes possam ainda receber as ajudas prometidas.

“Temos ainda mais 29 famílias que estão à espera, mas existe alguma burocracia ao nível de documentos, no entanto estamos a preparar esses dossiers para que em breve sejam aprovados”, disse o edil social-democrata que se fez acompanhar de mais dois vereadores e não esquecendo de vincar na ocasião que as 12 famílias que receberam autorização para beneficiarem as moradias totalizam um apoio financeiro que representa os 38.500 euros.