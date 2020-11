Moreira da Silva pede congresso extraordinário no PSD

O jornal Público avançou esta segunda-feira que Jorge Moreira da Silva, antigo ministro de Passos Coelho e ex-líder da JSD, pediu um congresso extraordinário na sequência da "traição" aos valores do PSD devido ao acordo com o Chega nos Açores e do que ele pode representar no presente e no futuro.

Sobre o avanço do fascismo nos Açores, que temos hoje? Alguma novidade especial? 🤓 — Rui Rio (@RuiRioPSD) November 11, 2020

Num artigo muito crítico da actuação do PSD a propósito da solução governativa para os Açores, que descreve como uma "alteração radical do posicionamento ideológico e programático" e como uma "traição" aos "valores e princípios" sociais-democratas, Jorge Moreira da Silva diz ser necessária a realização de um congresso extraordinário para "antes das eleições autárquicas e legislativas", definir a "política de coligações e entendimentos", bem como clarificar "a questão da identidade".