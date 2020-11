Presidente da Tanzânia diz que liberdade e democracia "têm limites"

O Presidente da Tanzânia defendeu hoje que a liberdade e a democracia têm "limites", criticando as manifestações promovidas pela oposição, após a sua reeleição nas presidenciais de outubro, que venceu com 84% dos votos.

"O objetivo da liberdade e da democracia é trazer desenvolvimento, não caos", disse o Presidente num discurso no Parlamento, composto quase na totalidade por elementos do seu partido.

"A liberdade, os direitos e a democracia vêm com responsabilidades e cada um destes conceitos tem limites; espero ser claro", acrescentou o governante, citado pela agência de notícias francesa, a AFP.

John Magufuli foi reeleito no final de outubro com mais de 84% dos votos depositados nas eleições presidenciais, que os partidos da oposição dizem ter sido uma farsa.

No seguimento da publicação dos resultados, as manifestações promovidas pela oposição foram rapidamente terminadas, com as forças de segurança a prenderem mais de 150 membros, incluindo o principal opositor na votação, Tundu Lissu.

Depois de se refugiar durante vários dias na embaixada alemã, Lissu deixou a Tanzânia na terça-feira rumo à Bélgica, onde tinha vivido no exílio e recebido tratamento nos últimos anos, após uma tentativa de assassinato em 2017, recorda a AFP, que dá conta de que o antigo deputado da oposição Godbless Lema fugiu para o Quénia dizendo temer pela sua vida.