Espanha vende Canárias como "único destino seguro" para turistas europeus

Espanha vai promover esta semana as Ilhas Canárias em cinco países como "o único destino seguro" para os turistas europeus neste Inverno anunciou a ministra do Turismo de Espanha, Reyes Maroto.

Num "momento difícil" para outros destinos, que passam por dificuldades devido à pandemia, a Governante explicou, em declarações repercutidas pela Agência EFE, que as Canárias "são um destino seguro e estão preparadas para receber turistas" graças aos seus indicadores epidemiológicos, explicando a situação com o índice de incidência da covid-19 no arquipélago: 82 casos por cada 100.000 habitantes, o que contrasta com 443 no Reino Unido, 268 na Alemanha, 908 na França ou 350 na Suécia.

Com a intenção de reactivar a actividade turística das ilhas, a 'Turespaña' lançou a promoção 'Regresso às Canárias, Regresso a Espanha', que visa dinamizar a procura de deslocações às ilhas neste Inverno, nos principais mercados emissores. É que devido ao novo coronavírus, outros destinos turísticos concorrentes, como os do Caribe e do Sudeste Asiático, encontram-se encerrados e as Ilhas Canárias querem atrair os visitantes que desejam encontrar um local seguro.

Esta promoção internacional das Ilhas Canárias terá lugar no Reino Unido, Alemanha, França, Suécia, Irlanda e prevê alcançar 6,3 milhões de pessoas, principalmente através das redes sociais.