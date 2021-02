Papa pede reflexão urgente sobre as “pressões separatistas” na Europa

O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, afirmou que o papa Francisco defendeu uma reflexão urgente sobre as “pressões separatistas” na Europa e está preocupado com “o avanço do populismo e o regresso dos nacionalismos”.

“O resultado do referendo britânico do ano passado e as pressões separatistas que atravessam o continente levaram o Santo Padre a considerar a urgência de favorecer uma reflexão mais ampla e cuidadosa sobre toda a Europa e sobre a direção que esta - incluindo mais além das fronteiras da União Europeia - tem intenção de empreender”, disse Parolin, segundo a Santa Sé.

Parolin, em declarações realizadas na sexta-feira à porta fechada no Vaticano, mas divulgadas hoje, também explicou que o papa está preocupado com outras questões como “o avanço do populismo e o regresso dos nacionalismos, o desemprego e os problemas ambientais”.

Centenas de líderes políticos e da Igreja reúnem-se desde sexta-feira, e até domingo, no Vaticano, numa conferência internacional para repensar a Europa e dar uma contribuição cristã para o futuro do projeto europeu.

A conferência “’(Re) Pensando a Europa. Uma contribuição cristã para o futuro do Projeto Europeu” é organizada pela Santa Sé e pela Comissão dos Episcopados da Comunidade Europeia (COMECE).

Na conferência estarão 350 pessoas, de 28 delegações de todos os países da UE: políticos, cardeais, bispos, sacerdotes, embaixadores, académicos, representantes de diversas organizações e movimentos católicos e de outras denominações cristãs.

Entre as figuras estará o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, o vice-presidente da comissão europeia, Frans Timmermans e o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.

O bispo português Jorge Ortiga será um dos representantes de Portugal nesta iniciativa.