Descoberta pintura de Jacob Lawrence desaparecida há 60 anos

Uma pintura de Jacob Lawrence, que não é vista em público há 60 anos, foi encontrada e em breve ocupará o seu lugar numa exposição de 30 peças da obra do artista americano

A informação foi ontem adiantada pelos funcionários do Museu Peabody Essex, em Massachusetts.

A exposição da série ``Struggle: From the History of the American People", completada em meados dos anos 50 pelo pintor negro, foi organizada pelo museu de Salem e está atualmente em exibição no Metropolitan Museum of Art (Met), em Nova Iorque, com a peça em falta, conhecida como painel 16, representada por uma moldura vazia.

Um visitante atento do Met tinha vizinhos com uma pintura de Lawrence na sua coleção e, suspeitando que poderia fazer parte da série, encorajou os proprietários a contactar o museu de Nova Iorque.

Confirmou-se que o quadro fazia parte da série e foi acrescentado à exposição esta semana, de acordo com o The New York Times.