ACIF promove formação online para lidar com a covid-19

A Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) promove, nos dias 4, 11, 18, 25 Novembro e 2 Dezembro, a formação online, 'Atendimento de Excelência' no âmbito da covid-19. Em comunicado enviado para as redacção, a ACIF esclarece que este curso é destinado aos profissionais que "exerçam, venham a exercer ou pretendam vir a exercer actividades comerciais, nomeadamente vendedores, técnicos comerciais e delegados comerciais. O objectivo é desenvolver estratégias que potenciem o contacto com os clientes e adoptar técncicas eficazes de venda. Entre elas:

Reconhecer a importância de um atendimento de qualidade na imagem da Empresa

Identificar os comportamentos-chave que estão na base de um atendimento de qualidade

Utilizar as técnicas de acolhimento e de despedida para criar uma boa impressão inicial e final

Utilizar as estratégias comportamentais para estabelecer uma relação positiva e de empatia

Identificar a importância de uma linguagem cordial, positiva, segura, clara, e envolvente na resolução das situações

Desenvolver competências de atendimento nos diferentes canais: telefónico e presencial

A formação tem um total de 14 horas e acontece através da plataforma Zoom entre as 9h30 e as 12h30, à excepção do último dia (2 de Dezembro), que termina pelas 11h30. O curso custa 140 euros para associados da ACIF, e 210 euros para não associados.

Programa: aceda aqui

Inscrição: aceda aqui



Data limite de inscrição: 5 dias úteis anteriores ao início da formação





A ACIF recomenda a leitura do Regulamento da Formação disponível aqui.

Para mais informações entre em contacto com o Departamento de Formação e Projectos da ACIF-CCIM através do telefone 291 206800 ou do e-mail [email protected].