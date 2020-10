A Câmara de Comércio e Indústria do Funchal organiza a formação online, através da plataforma Zoom, em 'Gestão do tempo à distância e presencial'. A iniciativa tem lugar a 4,11,18 e 25 de novembro, entre as 14h30 e as 17h30. Custa 120 euros para os associados ACIF, e 180 euros para os não associados.



Programa: aceda aqui



Inscrição: aceda aqui