Intervenção comunitária é "primordial" para sociedade "mais coesa e solidária”

O II Encontro do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária (CRIC) realizou-se hoje, dia 23 de Outubro, e contou com a presença da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania.

Na ocasião abordou-se a questão da pobreza e os efeitos da pandemia da covid-19 entre os mais vulneráveis.

“Temas que têm merecido a máxima atenção por parte do Governo Regional, que, desde o início da pandemia, tem vindo a implementar medidas extraordinárias de apoio às famílias, aos trabalhadores e às empresas madeirenses e porto santenses, com o objetivo de minimizar o mais possível os reflexos negativos da pandemia na vida dos cidadãos e empresas”, sublinhou Augusta Aguiar no seu discurso de abertura.

“Nunca é demais debater e refletir sobre estes assuntos, aproveitando a experiência e o saber de todas as instituições envolvidas, que lidam de forma próxima e diária com as pessoas, e têm um papel ativo na intervenção comunitária, tão importante sempre, mas mais ainda nesta fase que vivemos”, afirmou a governante, acrescentando, ainda, que “a intervenção comunitária, como forma de promover a construção de comunidades mais participativas, inclusivas e envolvidas nas suas próprias dinâmicas, merece a maior atenção por parte do Governo Regional, com vista ao desenvolvimento e capacitação das populações mais vulneráveis".

Isto consegue-se, disse, "com a conjugação de competências das áreas públicas envolvidas, mais concretamente, o Instituto de Segurança Social da Madeira, com os Centros Comunitários, e a Investimentos Habitacionais da Madeira, a partir dos Polos comunitários dos bairros sociais. Sem descurar o poder autárquico, e a participação das Instituições Particulares de Solidariedade Social que oferecem estas respostas sociais”.

Após a sessão de abertura, seguiu-se a conferência intitulada - 'Aspectos Económicos da Pobreza', apresentada pelo professor da Universidade da Madeira, Pedro Telhado Pereira.

Durante a tarde, houve a conferência - 'Reflexões sobre os Impactos da Pandemia entre os Pobres e os Vulneráveis”, que teve como orador, Fernando Diogo, da Universidade dos Açores.

Este segundo encontro que surge após a Carta de Compromisso assinada, o ano passado, pelas 12 entidades que constituem o Consórcio Regional, e que desenvolvem a sua intervenção junto de 34 Centros Comunitários da nossa Região.