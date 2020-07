Os Bombeiros Voluntários de São Vicente foram accionados pelas 13h35 de hoje para socorrer uma jovem de 14 anos que sofreu uma queda numa levada na zona das Ginjas, concelho de São Vicente. Também uma equipa da EMIR, que já se encontrava no concelho, foi accionada quase de imediato e está neste momento a realizar manobras de reanimação à adolescente, que entretanto entrou em paragem cardiorespiratória.

Fonte daquela corporação explicou ao DIÁRIO que a tia da jovem vai ser transportada para as urgências do concelho, uma vez que a situação a deixou muito alterada. No local contam-se cerca de 10 elementos dos Bombeiros Voluntários de São Vicente, entre a equipa da ambulância e a equipa de resgate.

O DIÁRIO vai continuar a acompanhar a situação.