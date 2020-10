Funchal com políticas de igualdade reconhecidas a nível nacional

A Câmara Municipal do Funchal recebeu hoje uma Menção Honrosa da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), no âmbito da 5.ª edição do Prémio 'Viver em Igualdade'. Uma iniciativa bienal, promovida por este organismo tutelado pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, na directa dependência da Presidência do Conselho de Ministros.

Foi reconhecido ao Funchal “o excelente trabalho realizado na promoção da igualdade, quer na organização e funcionamento da instituição, quer nas actividades desenvolvidas pela CMF”, tendo a Vereadora Madalena Nunes, que tem o respectivo pelouro no Funchal desde 2014, recebido a distinção esta sexta-feira, na cerimónia que decorreu em São João da Madeira, distrito de Aveiro.

O Prémio 'Viver em Igualdade' visa distinguir as boas práticas dos Municípios na promoção da igualdade entre mulheres e homens, na prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, e na prevenção e combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género” e realçou que “já em 2018, o Funchal havia sido agraciado com uma Menção Honrosa da CIG. A autarquia tem, desde então, vindo a trabalhar em articulação com a Comissão, tendo assinado um protocolo de cooperação para o efeito Madalena Nunes

E reforçou: “O Funchal foi a única cidade madeirense distinguida pela CIG este ano, ao que não será alheio o facto de sermos o único Município da Região a celebrar o Dia Municipal da Igualdade de forma intencional e sistemática, desde 2014, com uma semana de atividades. Este novo prémio é algo que tanto o executivo, como o Conselho Municipal para a Igualdade, prezam bastante, e um encorajamento para continuar a trabalhar cada vez mais e melhor, a nível interno e no âmbito do nosso território, no sentido de implementar os objectivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 – Portugal + Igual, com a qual estamos inteiramente comprometidos.”

Esta Menção Honrosa ao Funchal chega em plenas comemorações da Semana da Igualdade 2020, que a Câmara Municipal do Funchal está a promover entre os dias 19 e 24 de Outubro. O encerramento das actividades decorre, este sábado, Dia Municipal para a Igualdade, com a entrega do Prémio Municipal Maria Aurora.