O presidente do Governo Regional não ficou surpreendido com o facto da Madeira ter ficado de fora da agenda dos grandes eventos da presidência portuguesa do Conselho da Europa, a vigorar no primeiro semestre do próximo ano.

“Como nós já estamos habituados, a Madeira continua a ser relegada para plano secundário e descriminada por este governo. Não é nada de novo. Apenas é necessçário que os madeirenses e porto-santenses tenham a consciência disso para depois não terem ilusões relativamente a aquilo que estamos a enfrentar”, reagiu Miguel Albuquerque ao ser confrontado com a decisão do governo do Primeiro-ministro António Costa.

Há dois dias o líder madeirense havia revelado que fizera esse apelo, de incluir a Madeira e os Açores nas reuniões do Conselho da Europa, proposta feita no último Conselho de Estado e na presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.