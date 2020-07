Muitos milhões e um plano

“‘Bazuca’ europeia obriga Portugal a duplicar fundos”. O país vai receber 6 mil milhões de fundos para executar ao ano. A maioria do dinheiro só chega a partir de Junho de 2021. No total, os 27 acordaram um plano de resposta à crise de 1.8 biliões, destaca o jornal Público na notícia maior da edição desta quarta-feira. Hoje o plano encomendando pelo Governo ao gestor Costa e Silva continua nas primeiras páginas. “Costa Silva defende TGV e alerta para fim dos voos curtos”. O valor deste plano só será divulgado em Outubro, refere o jornal. Em chamada também os 7,1 milhões investidos em fundo para requalificar o património que não fez uma obra. E o caso de Espanha, que triplica os novos casos de covid-19 em duas semanas.

O i também pega no termo ‘bazuca’ para falar dos fundos. “Uma bazuca meio cheia ou meio vazia?” Os analistas ouvidos pelo jornal dizem que os 41,1 milhões só servirão para tapar buracos, ao passo que o Governo fala em “oportunidade única”. Carlos Carreiras questiona o que é que o Executivo vai fazer com 18 milhões de euros por dia até 2029. Aqui também o plano de Costa Silva, que dá prioridade ao TGV e ao novo aeroporto. Nas outras notícias, a tensão nos média. “Media Capital acusa Cofina de querer manchar imagem do grupo”. A lesada já terá enviado carta ao regulador. Na imagem, as obras em Alcântara e os segredos desvendados do séc. XVIII.

No JN, a manchete é que ninguém controla o aumento de lixo gerado pela covid. Máscaras, luvas, batas e copos de plástico são os resíduos que mais cresceram e não podem ser reciclados. Sobre o dinheiro da Europa, Marcelo Rebelo de Sousa diz que é de todos. O Presidente da República pede um debate alargado. Com presença na primeira página a notícia de que o Ministério vai dar máscaras a toda a comunidade escolar e ainda o caso do incêndio no canil em Santo Tirso. Os bombeiros garantem que era impossível salvar os animais. Nesta edição, a imagem principal é de Jorge Jesus que regressou ontem a Portugal. O treinador terá 50 milhões para reforçar o Benfica.

A mesma imagem está em grande no Correio da Manhã. “Jesus fica em teletrabalho”. A viagem de jato particular custou ao Benfica 230 mil euros e o treinador só deverá ser apresentado ao clube depois da Taça de Portugal. Sobre a Educação, haverá menos matéria, escreve o matutino numa das chamadas.

A covid faz capa no Diário de Notícias. “Basílio Horta preocupado com pós-Verão quer reforçar já urgência do Amadora-Sintra”. O presidente da autarquia com mais casos de covid-19 – Sintra – critica gestão do desconfinamento e alerta para perigos do Outono. A imagem do dia é de um parque de campismo, o de Cabedelo, que poderá deixar de ser, já a 1 de Agosto. Nas menores, o especialista em assuntos europeus e professor Henrique Burnay declara: “Vem aí muito dinheiro. O prejuízo de gastarmos mal os fundos seria enorme". Já o Governo fala em consensos alargados para aplicar os 45 milhões de euros.

O Negócios dá nesta edição grande destaque ao plano para recuperar a economia encomendado pelo Governo, que surge na mesma altura dos fundos europeus. “Portugal vai receber um cheque chorudo de fundos comunitários para executar na próxima década”. Segundo o jornal, o país vai receber 51 mil milhões de euros. Na manchete, Governo desafia PSD a mudar lei para avançar com Montijo. Acrescenta que Lisboa perde 9 milhões de passageiros até Junho. Nas sondagens, a popularidade de Marcelo. O actual Presidente da República está acima de 70% e ultrapassa resultado histórico de Mário Soares. Sobre a crise, com chamada à capa, a Banca nacional, que está “entre as que enfrentam mais risco de perdas”.

A Bola traz a vitória de ontem do Benfica frente ao Aves, um jogo com um minuto de protesto por parte dos jogadores do Aves pelo momento que o clube vive. Recusaram-se nesse tempo a jogar. A vitória foi do Benfica por 4-0. O jornal escreve “Golos para o futuro”, referindo-se à estreia de Gonçalo Ramos. Em menor, também o 0-0 do Sporting frente ao Vitória de Setúbal; e as condições de Sérgio Conceição para continuar a orientar o FC Porto. O Record coloca igualmente na capa Gonçalo Ramos e fez as contas: o jovem jogou nove minutos, deu cinco toques, fez dois remates e marcou dois golos para o Benfica. “De sonho”, lê-se no título. O Jogo prefere o Sporting. “Pódio atiça clássicos”, com nota para o clube que vai à Luz com o Benfica e o Braga que recebe o FC Porto.